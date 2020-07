Kosovo: consigliere presidenziale Behramaj, premier Hoti non può condurre dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, si è recato a Bruxelles per prendere parte al dialogo con la Serbia “senza avere un mandato politico”. Lo ha affermato Adil Behramaj consigliere del presidente kosovaro, Hashim Thaci, attaccando il premier sulla sua presenza nella capitale belga. "Avdullah Hoti non può nemmeno rappresentare l'Ldk, figuriamoci il Kosovo", ha scritto Behramaj su Facebook sottolineando che Hoti avrebbe scelto di incontrare il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, lo stesso giorno in cui il presidente Thaci è stato sentito dalla procura speciale dell’Aia dopo l’accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità dal Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Dal 24 giugno, quando l'incontro di Washington è stato annullato a causa della bizzarra pubblicazione delle accuse da parte della Procura speciale, Avdullah Hoti non ha pronunciato una sola parola a sostegno del presidente, sebbene abbia trovato il tempo di congratularsi con il Liverpool (squadra di calcio)", ha aggiunto Behramaj. (segue) (Kop)