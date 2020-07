Coronavirus: Turchia sospende collegamenti aerei con l’Iran e l’Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari sanitari dell’Iran hanno cercato domenica di minimizzare la stima del presidente, affermando che si basava su esami del sangue sierologici che misurano l'esposizione alla malattia e su cui non si può fare affidamento per mostrare lo stato attuale della pandemia.Per quanto riguarda l’Afghanistan, il Paese dell’Asia centrale ha registrato circa 35.229 casi e 1.147 morti per Covid -19 dall’inizio della pandemia. La scorsa settimana la Mezzaluna rossa afgana ha dichiarato che il paese si trova in seria difficoltà a causa di un'infrastruttura sanitaria già gravemente indebolita da decenni di guerra. Secondo la Mezzaluna rossa, il reale bilancio dei contagi e dei morti per la pandemia in Afghanistan dovrebbe essere molto più elevato e rimane sottostimato a causa di test limitati. (Tua)