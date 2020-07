Roma Municipio VII: Fd’I, gesto vile scritte contro Lozzi e presidente comitato quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scritte intimidatorie contro la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, e del presidente del comitato di quartiere Statuario-Capannelle, Guerriero Latini, sono un gesto vile di chi pensa di poter continuare a comportarsi senza alcun rispetto delle regole. I centri sociali di Roma est, infatti, malgrado gli sia stato negata l'autorizzazione, hanno organizzato un festival in un'area dello Statuario senza neanche concludere l'iter per la presa in carico. Non oso pensare cosa sarebbe successo se a fare una cosa del genere fosse stata un'associazione di destra. Ancora una volta dobbiamo prende atto che la legalità e la tolleranza hanno due pesi e due misure, ma come al solito non ci faremo intimidire e staremo sempre al fianco delle istituzioni e dei cittadini che si battono per il ripristino e il rispetto delle leggi". È quanto dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia del VII Municipio, Fulvio Giuliano, il consigliere di Fd’I, Domenico Carlone e la coordinatrice VII Municipio del partito, Maria Grazia Cacciamani. (Com)