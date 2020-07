Gaeta: sindaco nuota a Swimming Paradise, iniziativa fondamentale per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non solo per due giorni, Gaeta è il paradiso del nuoto per tutta l’estate”. Lo dice il sindaco della cittadina del Golfo Cosimo Mitrano al termine della seconda edizione della Swimming Paradise, l’iniziativa sportiva che ha visto 200 eccellenti nuotatori arrivare da tutta Italia ed anche dalla Spagna, per una competizione che li ha portati a nuotare in acque cristalline godendo, tra una bracciata l’altra, degli scorci mozzafiato che, dal mare, offre la riserva Naturale Riviera di Ulisse. La due giorni è iniziata ieri con il “Miglio Gaetano” i 1800 metri di nuoto, lungo la spiaggia di Serapo. Questa mattina, invece, da Punta Stendardo, di fronte alla caserma Bausan della Guardia di Finanza, nuotando per 3500 metri, gli atleti sono tornati a Serapo. Alla competizione ha preso parte anche il sindaco Mitrano che da ex nuotatore agonista, ha fatto registrare tempi importanti classificandosi, dodicesimo nella gara di 1800 metri e 37esimo assoluto in quella da 3500 metri coprendo il percorso in un’ora e 8 minuti. Ma la vera vittoria per Mitrano è il successo delle iniziative che si svolgono nella cittadina del Golfo. (segue) (Rer)