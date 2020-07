Gaeta: sindaco nuota a Swimming Paradise, iniziativa fondamentale per ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un complimento grandissimo agli organizzatori delle Swimming Paradise che hanno reso questa traversata sempre più di livello”. Lo ha detto Mitrano ad Agenzia Nova. “Sono presenti atleti arrivati da tutta Italia, ma anche da Madrid e da Valentia. Una manifestazione che può essere punto di partenza per la città di Gaeta e che dà messaggio forte e di ottimismo per dire che ce la possiamo fare. Un evento – continua Mitrano - che può diventare fondamentale per la promozione turistica del territorio. Tantissimi di questi atleti non conoscevano Gaeta e oggi la apprezzano anche come meta balneare per via delle acque cristalline che tutti dicono non trovare in nessuna parte d’Italia. Tutti hanno provato la Tiella, il nostro piatto tipico, apprezzando quindi anche la nostra cucina. E’ vero che sono il sindaco di Gaeta e rischio di essere di parte ma non temo smentite quando dico che la nostra città è unica; che ti fa battere il cuore con una storia e un paesaggio unico. Basta immaginare che la traversata dei 3500 metri di oggi costeggia il parco regionale Riviera d’Ulisse. I nuotatori hanno potuto godere, mentre nuotavano, della vista delle falesie, dei castelli del paesaggio mediterraneo dell’unica area protetta a mare nel Lazio. L’energia per nuotare ce l’ha data la vista di questo magnifico paesaggio che abbiamo attraversato. Stiamo già pensando – conclude Mitrano- alla terza edizione di questa manifestazione che si candida tra le traversate più belle non solo d’Italia, ma anche del Mediterraneo”. (Rer)