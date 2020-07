Ue: Bonafede, tutto nostro sostegno a Conte per battaglia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Giuseppe Conte sta conducendo una battaglia per tutti gli Italiani in una prospettiva finalmente solidale dell’Europa. A lui va tutto il nostro sostegno: in ballo c’è il nostro futuro e quello dei nostri figliper la passione dedicata al servizio dell’Italia, delle sue bellezze e del suo ambiente". Lo scrive su Twitter il ministro dell Giustizia, Alfonso Bonafede, proprio mentre è in corso la trattativa sul Recovery fund a Bruxelles. (Rin)