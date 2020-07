Libia: ministro degli Esteri egiziano, non tollereremo presenza milizie lungo i nostri confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto non tollererà la presenza di milizie armate lungo i propri confini con la Libia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, parlando oggi ad Amman, in Giordania, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo giordano Ayman al Safadi. “Stiamo assistendo a tentativi da parte di forze esterne di espandersi nella regione araba”, ha dichiarato Shoukry. Il ministro egiziano ha ricordato che il suo Paese ha lottato in questi anni per mettere sotto controllo il confine di 1.200 chilometri che condivide con la Libia, sottolineando che le forze di sicurezza hanno distrutto almeno 10 mila veicoli con a bordo combattenti stranieri e armi negli ultimi 6 anni. Nella conferenza stampa Shoukry ha sottolineato la necessità di trovare un consenso intra-libico per porre fine alla crisi senza interferenze esterne. Da parte sua, il ministro degli Esteri giordano Al Safadi ha espresso la sua preoccupazione per gli sviluppi della crisi in Libia: "Sosteniamo qualsiasi soluzione per porre fine al conflitto". Il ministro degli Esteri egiziano ha dato il via oggi ad una visita in Giordania e nei Territori palestinesi, in quella che è la prima visita di un ministro egiziano a Ramallah dalla fine del 2012. In Giordania, Shoukry oltre all’omologo Al Safadi ha incontrato il re di Giordania Abdullah II. Dopo la visita ad Amman, Shoukry si recherà a Ramallah dove sarà ricevuto dal presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. (Cae)