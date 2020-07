Coronavirus: in 13 regioni meno di cinque nuovi casi, calano i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 219 oggi i nuovi contagiati da coronavirus, in lieve calo rispetto a ieri quando erano stati 249. Il numero totale dei casi sale così a 244.434 mentre il numero degli attualmente positivi scende a 12.440, con un aumento rispetto a ieri di 72 persone. Questi alcuni dei dati sull'emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute. Sono invece 3 i decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 14, che portano il totale a 35.045. Si tratta del dato dato più basso da inizio emergenza. Sono poi 141 in più di ieri i dimessi/guariti nel complesso 196.949.Analizzando i dati diffusi dal ministero della Salute emerge come sia stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 49, una persona in meno di ieri. Quanto al numero di ricoverati, sono 14 le persone in meno rispetto a ieri per un totale di 743. Sono invece 87 in più le persone in isolamento domiciliare rispetto a 24 ore fa. In calo invece il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 35.525, 12.740 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Quanto ai dati territoriali, nelle ultime 24 ore, sono 13 le regioni che hanno fatto registrare meno di 5 nuovi casi, di cui quattro a quota zero. Si tratta di Basilicata (3); Molise (0); Valle D'Aosta (0); Calabria (1); Sardegna (1); Umbria (0); Provincia autonoma di Bolzano (1); Sicilia (2); Abruzzo (1); Friuli Venezia Giulia (2); Provincia autonoma di Trento (1); Marche (0); Piemonte (3). (Rin)