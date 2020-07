Roma: incendio nel campo nomadi di via Candoni, vvf intervengono con elicottero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora in azione i vigili del fuoco dell’Eur intervenuti nel campo nomadi di via Luigi Candoni per domare un incendio di sterpi che si è poi diffuso anche su via della Magliana. Sul posto due autobotti e l'elicottero Drago 53. Presenti anche il 118 e le Forze dell'ordine per ciò che concerne le loro competenze. Non ci sono persone coinvolte, solo i disagi legati dal fumo sviluppato dalla combustione degli sterpi.(Rer)