Grecia: Autorità porto del Pireo, 149,2 milioni di euro di fatturato nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno il fatturato dell'Autorità portuale del Pireo (Olp), in Grecia, è stato di 149,2 milioni di euro, in aumento del 12,3 per cento rispetto al 2018. Lo ha reso noto la stessa Olp, specificando come nel 2018 il fatturato avesse raggiunto i 132,9 milioni di euro. Lo scorso anno, l'utile al netto delle imposte è stato di 47,6 milioni di euro rispetto a 42,3 milioni di euro nel 2018, con un incremento del 12,5 per cento. La cinese Cosco Shipping ha acquisito la maggior parte delle azioni del Porto del Pireo nel 2016 dopo una gara internazionale. (Gra)