Thailandia: proseguono le proteste per chiedere le dimissioni del governo

- Proseguono in Thailandia le manifestazioni di piazza per chiedere le dimissioni del governo guidato dal primo ministro Prayuth Chan-ocha. Due cortei "pacifici", scrive "Bangkok Post", hanno animato oggi la città settentrionale di CHiang Mai e quella sudorientale di Ubon Ratchathani. I manifestanti hanno chiesto inoltre nuove elezioni parlamentari, la stesura di una costituzione che sostituisca la Carta scritta dai militari e lo stop ai provvedimenti restrittivi in vigore nel paese. Le forze di sicurezza, riporta la testata, hanno cercato di mettere fine ai cortei avvertendo del pericolo che la concentrazione di massa potesse essere causa di una ripresa di contagi del nuovo coronavirus. Le manifestazioni seguono quelle, più numerose e partecipate, tenute sabato a Bangkok. Circa 2.500 persone avevano sfilato nella capitale, sfidando apertamente - e per la prima volta dall'inizio dell'emergenza pandemica - il divieto agli assembramenti.In settimana si erano registrate le dimissioni del ministro delle Finanze, Uttama Savanayana, seguito a stretto giro di posta dal ministro delle Politiche economiche, il vicepremier Somkid Jatusripitak. Le dimissioni erano attese da giorni, e segnano l’inizio di un delicato rimpasto del governo guidato dal primo ministro Prayuth Chan-ocha. Il rinnovo della compagine di governo è l’esito di uno stato di crescente tensione interna all’interno del governo di coalizione thailandese, alimentato sia dalle opposte visioni in materia di commercio e libero scambio, sia alle gravi difficoltà economiche del paese, accentuate dalle ricadute della pandemia di coronavirus. Il passo indietro di Uttama segue il varo da parte del governo di misure di stimolo multimiliardarie, tese a sostenere il turismo e altri settori duramente colpiti dalla crisi pandemica. Il ministro delle Finanze ha annunciato le dimissioni durante una conferenza stampa, negando che la decisione sia frutto di pressioni politiche, e sostenendo che il cambio di consegne alla guida del dicastero sia “la scelta giusta” per agevolare il rilancio dell’economia nazionale. Secondo le anticipazioni fornite dai media thailandesi, il premier Prayuth assegnerà l’incarico di ministro delle finanze a Predee Daochai, presidente dell’Associazione dei Banchieri della Thailandia. (Res)