Borsellino: Forte (M5s Lombardia), in troppe occasioni giudici sono ancora soli

- La presidente della commissione regionale Antimafia e consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, Monica Forte, partecipando alla commemorazione di Paolo Borsellino e delle vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio, in corso presso i giardini Falcone-Borsellino di via Benedetto Marcello a Milano, ha sottolineato come a distanza di 28 anni "in troppe occasioni i giudici sono ancora soli". "Dopo 28 anni - ha aggiunto Forte - è il momento di unire il ricordo alla consapevolezza che bisogna fare di più come istituzioni e come individui, cosicché i giudici non vengano più lasciati soli nel loro dovere. Paolo Borsellino credo ne sarebbe felice". "Il progetto di legalità - ha proseguito la consigliera pentastellata - deve essere sostenuto da una società che nella maggiore parte s'identifica e ci crede, riconoscendosi nei valori costituzionali e negli interessi della collettività. Oggi su 1394 comuni in Lombardia con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, quindi nella quasi totalità delle amministrazioni locali del nostro territorio, quelli che hanno un organismo antimafia costituito all'interno dell'amministrazione sono il 3 per cento". "Questo è il momento di dimostrare che questa esperienza drammatica può diventare sprone e occasione per costruire una società migliore, per ripensare il Paese. Imparare dal passato significa anche imparare a non commettere gli stessi errori e a dimostrare di essere capaci di fare un cambiamento vero, direi rivoluzionario. Anche di questo, credo, Paolo Borsellino sarebbe felice", ha concluso la presidente della commissione regionale Antimafia.(com)