Giappone, gli incontri di Sumo riaprono le porte al pubblico

- Il sumo, il popolare sport di contatto del Giappone, riapre le porte al pubblico. Dopo mesi di paralisi dovuta alle restrizioni imposte dalla diffusione del nuovo coronavirus, gli spettatori possono da oggi tornare al Ryogoku Kokugikan, rinomato stadio nel cuore della capitale Tokyo, per assistere a un torneo che si protrarrà fino al 2 agosto. Sotto l'impulso del governo, che cerca di tenere accesi i motori dell'economia del paese pur con segnali di possibili nuovi allarmi sanitari, nelle settimane scorse erano stati riaperti gli stadi del calcio e del baseball. Il "July Grand Sumo Tournament" si apre con due settimane di ritardo rispetto al calendario tradizionale e non verrà svolto nella città di Nagoya, per mitigare il rischio di diffusione di contagi legato agli spostamenti.La federazione del Sumo (Jsa) ha comunque deciso di adottare diverse cautele per l'evento: potranno essere riempiti solo 2.500 degli oltre undicimila posti disponibili nell'arena, gli atleti dovranno rimanere nel perimetro dello stadio durante l'evento, misurare quotidianamente la temperatura corporea e indossare mascherine negli spogliatoi. La Jsa, riferisce l'agenzia "Kyodo", chiede inoltre agli spettatori di indossare mascherine protettive, accomodarsi singolarmente nei box allestiti per l'occasione e incoraggiare i loro beniamini con gli applausi più che con le grida. Il torneo, ha avvertito ancora la federazione, si sospenderà non appena un atleta dovesse venire scoperto positivo al coronavirus. (Res)