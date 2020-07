Usa: sondaggio "Abc News" e "Washington Post", Biden avanti di 15 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden, il probabile candidato del Partito democratica alla Casa Bianca, ha un vantaggio di 15 punti percentuali sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È quanto appare da un sondaggio realizzato da "Abc News" e "Washington Post" pubblicato oggi. Uno scarto più profondo di cinque punti rispetto a quello certificato dall'analoga inchiesta condotta a maggio. Il 55 per cento degli intervistati, in un campione di cittadini iscritti al voto e ascoltati dal 12 al 15 luglio, dice di voler votare l'ex vice presidente, contro il 40 per cento dei favorevoli a una conferma di Trump. Il sondaggio, sottolinea "Washington Post", rivela che nonostante le intenzioni di Trump, il voto di novembre è vissuto più come un referendum proprio sull'attuale inquilino della Casa Bianca più che sul suo probabile sfidante. Tra gli elettori di Biden la priorità (67 per cento) è sconfiggere il Repubblicano, contro il 24 per cento che auspicano realmente una sua vittoria. Sull'altro fronte, la sconfitta di Biden è auspicata solo dal 21 per cento del campione, contro il 72 per cento di intervistati che ritengono importante confermare l'attuale guida del paese. (segue) (Nys)