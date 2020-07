Iraq: razzi colpiscono “zona verde” Baghdad durante visita ministro Esteri iraniano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosiddetta “zona verde” è continuamente oggetto di attacchi missilistici, spesso condotti dalle milizie sciite filo-iraniane. Nell’area hanno sede i principali edifici governativi e le ambasciate straniere e non è lontano dall'aeroporto internazionale di Baghdad, dove lo scorso 3 gennaio un drone statunitense ha ucciso il comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani, e alcune dei principali leader delle milizie della Mobilitazione popolare (Pmu), i gruppi armati a maggioranza sciita vicini all’Iran protagonisti della lotta contro lo Stato islamico, ma che da tempo rappresentano una minaccia per la stabilità del Paese. Di norma, il lancio di razzi non provocano vittime o danni ingenti alle infrastrutture e avvengono di notte. A metà giugno, il comando congiunto delle forze armate irachene ha affermato che il primo ministro Mustafa al Kadhimi aveva ordinato la creazione di comitati speciali per frenare tali attacchi. (segue) (Res)