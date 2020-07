© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci lascia Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fondo Ambiente italiano (Fai). Ha dedicato la vita a difendere il paesaggio ed il patrimonio storico, artistico e culturale italiano. Una grande donna che ha saputo trasformare l'amore per l'Italia e la passione civile in impegno concreto". Lo scrive su Twitter il responsabile cultura del Partito democratico, Nicola Oddati. (Com)