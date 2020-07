Fase 3: Salvini, governo insulta ristoratori mentre Lega offre soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il governo non posticipa i versamenti fiscali e insulta i ristoratori invitandoli a cambiare mestiere, la Lega offre soluzioni: un esempio è San Daniele del Friuli in provincia di Udine, dove la squadra del sindaco Pietro Valent ha previsto per i proprietari di attività il taglio del 100 per cento della tassa rifiuti e della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, anche grazie a contributi regionali. Così in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. “Non solo: ci sono incentivi all’acquisto nelle botteghe cittadine con un progetto ad hoc finanziato dall’amministrazione per 50 mila euro”, ha continuato, sottolineando che la Lega “passa dalle parole ai fatti: orgoglioso dei nostri sindaci e dei nostri governatori”. (Com)