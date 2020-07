Venezuela: capo di governo di Caracas positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dario Vivas, capo di governo del Distretto capitale del Venezuela - il distretto amministrativo che comprende anche la capitale Caracas -, è risultato positivo al nuovo coronvairus. "Mi dirigo all'eroico popolo di Caracas in qualità di responsabile di dirigere e accompagnare le politiche del governo del Distretto Capitale. Informo che sono risultato positivo alla prova del Pcr per la Covid-19", ha scritto Vivas in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Il capo di governo che segnalato di essere in isolamento e ha invitato la popolazione a rispettare le raccomandazioni dettate dalle autorità sanitarie per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus. Il Distretto capitale e l'adiacente stato di Miranda si sono segnalati negli utlmi giorni come le entità a più alta trasmissione del virus. (segue) (Brb)