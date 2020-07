Venezuela: capo di governo di Caracas positivo al coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità venezuelane denunciano da tempo una "invasione" del virus causata dalla migrazione illegale che i cittadini fanno di ritorno dalla Colombia, approfittando di passaggi clandestini noti con il nome di "trochas". Un fenomeno che causerebbe secondo Maduro almeno un terzo dei contagi nel paese e che viene imputato anche a precise responsabilità del vicino. "Questo succede solo in Venezuela, nessun paese del mondo è sottoposto a una invasione del virus da un altro paese", denunciava Maduro lo scorso fine settimana. A fine maggio Caracas disponeva la quarantena di due settimane alla frontiera per le persone che rientrano in patria da paesi "a rischio". "Il presidente Nicolas Maduro ha preso la decisione di creare cordoni sanitari per ricevere le migliaia e migliaia di connazionali che stanno entrando attraverso gli stati di Tachira, Zulia, Apure e Bolivar", spiegava il ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez. (segue) (Brb)