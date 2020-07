Venezuela: capo di governo di Caracas positivo al coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settimana, il presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc) del Venezuela, Diosdado Cabello, aveva riferito di essere risultato positivo al test del nuovo coronavirus. Nei giorni precedenti il presidente dell'organo legislativo aveva riportato sintomi di allergia e rinunciato alla consueta trasmissione settimanale "Con el Mazo Dando", appuntamento televisivo in cui il politico - entrato ora in isolamento - dà prova della sua verve polemica. Da metà giugno, dopo una ripresa dei contagi, in molte zone del paese si è tornato ad operare una stretta rispetto alla fase di “normalità relativa e vigilata” varata a inizio mese, un piano articolato in “cinque giorni di flessibilizzazione sicura e dieci di quarantena”, durante i quali vengono comunque garantite le attività essenziali nei settori alimentare e medico. (Brb)