Serbia-Kosovo: Borrell, da leader forte impegno in dialogo, mi aspetto discussione costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Serbia e Kosovo hanno dimostrato nel loro incontro di oggi a Bruxelles il “loro forte impegno” nel dialogo facilitato dall’Unione europea. Lo ha affermato ‘Alto rappresentante dell’Unione europea per agli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, prima dell’incontro tra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti. “Sono molto felice di intervenire solo quattro giorni dopo il nostro primo incontro ad alto livello del dialogo Belgrado-Pristina. L'incontro di domenica è stato il primo dopo una pausa di 20 mesi. Tanto tempo. Sono lieto di vedere che l'Unione europea è tornata al posto di guida del processo”, ha detto Borrell. “Il presidente della Serbia e il primo ministro del Kosovo sono oggi con noi qui a Bruxelles per il primo incontro di persona. Incontrandosi per la seconda volta in una settimana, i due leader dimostrano il loro fermo impegno nel dialogo facilitato dall'Ue”, ha aggiunto. “Oggi mi aspetto una discussione costruttiva sui primi elementi dei nostri colloqui, che contribuirà alla normalizzazione globale delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Incoraggio entrambe le parti ad avvicinarsi ai colloqui di oggi nello spirito di compromesso e pragmatismo e pensando al futuro europeo per le persone in Kosovo e Serbia”, ha concluso Borrell che ospita oggi l’incontro alla presenza anche del rappresentante speciale Ue per il dialogo e le questioni dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak.(Beb)