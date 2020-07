© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna". Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della riunione di oggi della task force regionale con Asl e ospedali. (Rer)