Sanità: assessore Lazio visita Rsa pubblica di Albano, sarà centro studio disturbi anziano

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato questa mattina ho fatto visita alla Rsa pubblica di Albano. "Voglio ringraziare tutto il personale della Asl Roma 6 per il grande impegno e la professionalità mostrati in questo periodo di emergenza - ha dichiarato l'assessore D'Amato - . Queste strutture dimostrano l'importanza dell'impegno pubblico nella tutela e nel sostegno, non solo sanitario, alle fasce fragili della popolazione. Ho trovato un ambiente confortevole e personale qualificato e fortemente motivato", ha concluso l'assessore. "Prosegue il nostro impegno nella cura dell'anziano e verso un sistema di integrazione tra i servizi sanitari e ludico ricreativi per la terza e quarta età - ha commentato il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda -. Per le prossime settimane è stato predisposto anche un programma di intrattenimento musicale per gli ospiti delle nostre Rsa. Gli ospiti cittadini del Bangladesh hanno concluso il periodo di osservazione e domani, all'esito dell'ultimo tampone eseguito oggi, lasceranno la struttura. Li ringrazio per aver collaborato e rispettato rigorosamente tutte le misure previste. Per le Rsa sono allo studio molteplici progettualità. La Rsa di Albano - ha concluso Mostarda - diventerà un centro per lo studio dei disturbi dell'anziano".(Rer)