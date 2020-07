Venezuela-Colombia: membro Eln parla in video di collegamenti diretti con Nicolas Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'edizione online del quotidiano colombiano "El Tiempo" ha pubblicato oggi "in esclusiva" documenti video che proverebbero l'esistenza di collegamenti diretti tra la guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) e il governo del Venezuela di Nicolas Maduro. Si tratta di testimonianze rese da Alvaro Diaz Tarazona, conosciuto con il soprannome di "Edward" o "Fujimori", indicato come appartenente al Fronte di guerra orientale dell'Eln, una delle fazioni più radicali dell'organizzazione. "Compagno, comandante e capo, Nicolas Maduro Moro, può contare sull'esercito di liberazione nazionale fino alla morte. Siamo leali al Venezuela e vogliamo che abbia fiducia nelle nostre truppe, nella forza militare di cui disponiamo" dice "Edward" invitando a essere "una forza sola per difendere la patria di Simon Bolivar". I messaggi sarebbero stati girati nel 2019 ma portati alla luce di recente dai servizi di intelligence.