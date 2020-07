Venezuela-Colombia: membro Eln parla in video di collegamenti diretti con Nicolas Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un altro segmento video, il combattente dice di essere stato incaricato "a parlare con il governo venezuelano" per discutere di affari relativi alla sicurezza alla frontiera. "Diamo un saluto fraterno al presidente Nicolas Maduro. Sono qui per accordare un nuovo collegamento tra il governo e l'Eln" annuncia il guerrigliero alludendo a colloqui per "affrontare il nemico imperialista, i paramilitari e il narcotraffico". "Edward" dice di rappresentare "Lenin", il nomignolo del comandante del Fronte orientale, presentato dalla testata come colui che controlla le finanze e le attività di estorsione della banda. "Lenin", inserito nella gerarchia militare della parte più intransigente dell'Eln, sarebbe anche l'autore di una lettera inviata personalmente a Maduro, anche questa riprodotta da "El Tiempo", con promesse di sviluppare collaborazione. Il quotidiano ricorda che l'attuale ministro della Difesa, un tempo ministro degli Esteri Carlos Holmes Trujillo, aveva a fine 2019 definito "Lenin" come il collegamento tra l'Eln e il Venezuela. (segue) (Mec)