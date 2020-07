Ue: Consiglio europeo, sessione plenaria nuovamente rinviata alle 17.30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione plenaria del Consiglio europeo, giunto alla sua terza giornata consecutiva, è stata nuovamente rinviata, come riferisce Barend Leyts, portavoce del presidente Charles Michel. Il precedente orario di seduta era stato fissato alle 16. La scelta di Michel mette in evidenza la necessità di proseguire i negoziati in formato bilaterale e di gruppo, al fine di raggiungere un accordo sui diversi temi oggetto di discussione. (Beb)