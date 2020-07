Spaccia droga sotto l'ombrellone in spiaggia, arrestato un 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato sorpreso a spacciare droga sotto l’ombrellone sulla spiaggia di Serapo a Gaeta. La polizia di stato ha intensificato i controlli antidroga anche sulle spiagge e a Gaeta, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga, Gli agenti hanno quindi notato il comportamento di un ragazzo che, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi frettolosamente dalla spiaggia, ma il naso del cane antidroga ha subito segnalato al suo conduttore che c’era in quel giovane qualcosa che non andava. Infatti nel corso della perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 4 ovuli di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi che deteneva celati all’interno degli slip, molto probabilmente pronti per essere smerciati. Il ragazzo, appena diciottenne, è stato quindi condotto presso gli Uffici del Commissariato e denunciato in stato di libertà a per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Res)