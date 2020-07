Iran: sospesa esecuzione tre giovani manifestanti condannati a morte per le proteste del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha sospeso l'esecuzione di tre giovani manifestanti condannati a morte per attentato alla nazione e diffusione ai media stranieri dei video delle proteste contro il caro benzina del novembre 2019. Lo riferisce l’emittente di Stato iraniana “Irib”. I legali dei tre giovani hanno espresso la speranza che una revisione del caso possa portare ad un annullamento della pena capitale. Se la Corte suprema concorda, la legge iraniana consente infatti ai condannati di ricorrere nuovamente in appello anche dopo la conferma del verdetto. Il 14 luglio, le autorità giudiziarie iraniane hanno confermato la condanna a morte per Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi e Saeed Tamjidi, arrestati durante le manifestazioni scoppiate a novembre a seguita della scelta governativa di aumentare il prezzo del greggio. La conferma della pena capitale ha scatenato una campagna online per la scarcerazione dei tre con un “hashtag” per chiedere la sospensione della condanna divenuto molto popolare su Twitter con oltre 4 milioni di condivisioni. (segue) (Res)