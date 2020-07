Thailandia: proseguono le proteste per chiedere dimissioni del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono in Thailandia le manifestazioni di piazza per chiedere le dimissioni del governo guidato dal primo ministro Prayuth Chan-ocha. Due cortei "pacifici", scrive "Bangkok Post", hanno animato oggi la città settentrionale di CHiang Mai e quella sudorientale di Ubon Ratchathani. I manifestanti hanno chiesto inoltre nuove elezioni parlamentari, la stesura di una costituzione che sostituisca la Carta scritta dai militari e lo stop ai provvedimenti restrittivi in vigore nel paese. Le forze di sicurezza, riporta la testata, hanno cercato di mettere fine ai cortei avvertendo del pericolo che la concentrazione di massa potesse essere causa di una ripresa di contagi del nuovo coronavirus. Le manifestazioni seguono quelle, più numerose e partecipate, tenute sabato a Bangkok. Circa 2.500 persone avevano sfilato nella capitale, sfidando apertamente - e per la prima volta dall'inizio dell'emergenza pandemica - il divieto agli assembramenti. (segue) (Fim)