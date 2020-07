Roma: Raggi a San Lorenzo per commemorazione bombardamenti, resistere oggi come allora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha partecipato questa mattina nel quartiere San Lorenzo alla commemorazione dei 77 anni dal primo bombardamento dell'aviazione americana su San Lorenzo. Alla celebrazione, che come ogni anno si è svolta nel parco intitolato alle oltre 700 persone che nei bombardamenti persero la vita, hanno partecipato anche la presidente del II Municipio Francesca Del Bello, l'assessore capitolino all’Urbanistica Luca Montuori, l’assessore alle Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione Lazio Mauro Alessandri e diversi segretari di associazioni partigiane. “Ogni anno il 19 luglio ci si ritrova qui in questo parco per ricordare quello che accadde nel 1943, quel orrore - ha detto nel suo intervento la prima cittadina-. Siamo convinti che la memoria non sia un esercizio sterile, ma ci consenta di conservare un ricordo fondamentale per il nostro cammino presente e per quello futuro. San Lorenzo pagò un tributo altissimo quel 19 luglio e questo deve rimanere nella nostra memoria, le cicatrici devono rimanere impresse. È grazie ai partigiani a chi non si piegò mai che siamo qui oggi”. E proprio allo spirito di quei partigiani che Raggi ha invitato a ispirarsi per affrontare l’emergenza coronavirus. “Rialzare e rialzarci - ha detto - non sarà facile, ma ce la faremo, i nostri padri e nonni ci hanno insegnato a farlo e noi non saremo da meno. Ci rialzaremo anche se non potremo ancora abbraciarci e darci la mano, una comunità si vede soprattutto nel momento di difficoltà. ‘Strigiamci a coorte’ come dice il nostro inno nazionale, lo dobbiamo a chi ci ha portato qui anche con il proprio sacrificio”. (Rer)