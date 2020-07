Roma: Raggi su rigenerazione via Lucani, proposte senza requisiti ma andremo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come sapete un po'di tempo fa abbiamo iniziato a sviluppare dei ragionamente su via dei Lucani dove è avvenuto un evento drammatico e insieme alla presidente del II municipio Francesca Del Bello e all'assessore all’Urbanistica Luca Montuori abbiamo cercato di sviluppare dei progetti per recuperare quell'area, per la maggior parte costituita da tante proprietà private, e resitutirla alla cittadinanza. Sono arrivati tanti progetti, ma nessuno rispettava i requisiti minimi richiesti”. Lo ha riferito questa mattina il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso della commemorazione dei bombardamenti nel quartiere San Lorenzo del 1943. “Noi pero - ha proseguito Raggi - non ci arrendiamo e da settembre inizieremo un percorso partecipato con tutta la cittadinanza per fare una progettazione pubblica con la quale rigenereremo quell'area e la restituiremo alla comunità di San Lorenzo. Non sarà più degradata. Andremo avanti anche se quelle aree appartengono ai privati. Da settembre auspico una grande partecipazione”, ha concluso.(Rer)