Coronavirus, Pedica (Pd), su uso mascherina servono controlli su bus Atac

- "Ben venga l'appello dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato a usare le mascherine per non vanificare gli sforzi fatti contro il coronavirus. Guai a pensare che sia tutto finito, altrimenti si rischia davvero di fare la fine della Catalogna. I dispositivi di sicurezza vanno usati ma non basta. A Raggi dico che bisogna stare molto attenti ai mezzi pubblici. Gli autobus, soprattutto quelli che viaggiano in centro, sono tornati ad essere pieni, manca la distanza di sicurezza e non c'è alcun tipo di controllo. Forse le regole anti Covid per l'Atac non valgono più?". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. (Com)