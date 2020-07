Coronavirus: zero decessi in Lombardia e 33 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia nelle ultime 24 sono si sono registrati zero decessi a causa del Covid-19. I nuovi positivi sono 33, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 “debolmente positivi”, a fronte di 7.039 tamponi effettuati. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso dalla Regione. I guariti/dimessi sono 48. Stabili a quota 22 i ricoverati in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 148, uno meno di ieri. (Rem)