Ue: Gelmini (FI), sosteniamo il paese, ad Italia serve vittoria

- "Conte negli ultimi mesi ha commesso molti errori, nell'affrontare la pandemia e la successiva crisi, nei confronti della nostra parte politica e nei confronti del Parlamento, ma nonostante tutto Forza Italia, oggi, si sente di sostenere il paese e chi pro-tempore lo rappresenta in Europa, affrontando una difficile partita". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che invita a "giocare questo match fino ai tempi supplementari, senza tirare indietro la gamba e senza accontentarsi di un inutile pareggio. Per ripartire l'Italia ha bisogno solo dei 3 punti". "Ricordiamo bene i vertici Ue negli anni dei governi Berlusconi, il nostro premier a Bruxelles e la sinistra che in Patria tifava contro l'Italia. Noi siamo diversi, noi non saremo mai l'opposizione del 'tanto peggio, tanto meglio'", ha aggiunto.(Com)