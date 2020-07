Egitto: Consiglio di sicurezza nazionale conferma impegno per soluzione politica in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza nazionale egiziano (Ndc) ha confermato l'impegno dell’Egitto per una soluzione politica della crisi in Libia. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in un comunicato diffuso sul suo profilo Facebook, al termine di un incontro del Consiglio presieduto dal presidente Abdel Fatah al Sisi incentrato sulla crisi in Libia e il dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). “L’Ndc ha discusso degli sviluppi della situazione in Libia, alla luce del lavoro dell'Egitto volto a mantenere invariata la situazione sul campo a non superare le linee dichiarate con l'obiettivo di portare la pace tra tutte le fazioni libiche", si legge nella nota. Il comunicato diffuso dal portavoce della presidenza egiziana aggiunge che "sulla base dei forti legami tra i popoli egiziano e libico, l'Egitto non risparmierà alcuno sforzo per sostenere la Libia e aiutare la popolazione per superare l'attuale crisi". Il Consiglio di sicurezza nazionale ha inoltre ribadito che “l’Egitto conferma l'impegno per una soluzione politica del conflitto in Libia al fine di preservarne la sovranità, l'unità nazionale, la sicurezza regionale e ripristinare i pilastri delle sue istituzioni statali oltre a combattere il terrorismo e frenare il caos derivante dalla diffusione di gruppi criminali e terroristici". (segue) (Cae)