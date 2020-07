Egitto: Consiglio di sicurezza nazionale conferma impegno per soluzione politica in Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato stampa si legge inoltre che l’Egitto prosegue il suo impegno nel raggiungere un accordo per porre fine “agli interventi esterni illegali che contribuiscono ad aggravare la situazioni di sicurezza nel Paese, minacciando gli Stati vicini, la pace e la sicurezza regionali e internazionali”, oltre ad assicurare un'equa distribuzione trasparente della ricchezza e impedire il controllo delle risorse della Libia da parte di gruppi estremisti. Oltre alla crisi in corso in Libia il Consiglio di sicurezza nazionale egiziano ha affrontato gli sviluppi dei colloqui sulla Grande diga della rinascita etiope confermando "l'Egitto continuerà a lavorare per raggiungere una soluzione equa e globale sui punti critici della questione Gerd, in particolare le norme che disciplinano il riempimento e il funzionamento della diga”. (Cae)