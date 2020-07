Spagna: coronavirus, autorità Catalogna esortano cittadini di tre città a rimanere a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Catalogna hanno esortato oggi più di 96 mila persone residenti in tre città a rimanere a casa, dato l'aumento costante dei casi di coronavirus nella regione della Spagna. I cittadini in questione vanno ad aggiungersi agli altri circa quattro milioni di abitanti della regione, compresa la capitale Barcellona, che venerdì sono state esortate a rimanere a casa mentre le autorità locali hanno rafforzato la loro risposta alla crisi. In una dichiarazione di domenica, le autorità hanno esortato le persone che vivono a Figueres e Vilafant, nella provincia di Girona, e Sant Feliu de Llobregat, vicino a Barcellona, a rimanere a casa, senza muoversi tranne che per questioni essenziali. Gli ultimi dati del ministero della salute regionale della Catalogna hanno mostrato ieri un aumento giornaliero di 1.226 casi. (Spm)