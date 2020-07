Coronavirus: 4 province lombarde a zero nuovi casi, 7 a Milano e Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro le province lombarde in cui nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di coronavirus: si tratta di Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio. Le province interessate dal maggior incremento di contagi sono Milano, Bergamo e Monza e Brianza, tutte con 7 nuovi casi. Nel Milanese, dove l’incremento ieri era stato di 24 nuovi contagi, 4 sono stati registrati in città (ieri 11). A Bergamo ieri i nuovi casi erano 29 e Monza e Brianza 4. Diminuiscono i nuovi casi a Brescia, dove nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 6 (ieri 9). Stabili le altre province: Cremona a +3, Como, Pavia e Varese a +1. (Rem)