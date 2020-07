Milano: De Corato su rissa a Stadera, periferie allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato in una nota commenta la rissa avvenuta sabato sera in via Montegani a Milano, definendola "un fatto molto grave, che rappresenta l'ennesimo segno di un'escalation di violenza che sta colpendo la città". "Non bastavano i problemi cronici di spaccio di droga, aggressioni e scippi che affliggono da tempo lo Stadera, adesso siamo arrivati anche alle lotte all'interno della stessa etnia. La Squadra mobile di Milano sta indagando sulla morte di un uomo del Bangladesh, stroncato probabilmente da un malore mentre avveniva una rissa tra connazionali che sono fuggiti all'arrivo della polizia. A terra sono stati anche trovati un martello e delle catene, un fatto molto grave sul quale ci auguriamo che gli investigatori riescano a fare luce", commenta De Corato. "Un episodio - prosegue - che rappresenta l'ennesimo segno di un'escalation di violenza che sta colpendo la città, nonostante i proclami del sindaco Sala sulle periferie di Milano che sarebbero migliori di quelle di altre metropoli italiane". "Considerando quello che è successo si è trattato di un'uscita sicuramente poco felice", conclude l'assessore.(com)