Milano: Scavuzzo, ieri sera 20 controlli di ambulanti in Darsena, 13 irregolarità riscontrate da Annonaria

- L’unità annonaria e commerciale della Polizia locale di Milano ha intensificato i controlli sugli ambulanti in zona Navigli, a seguito di segnalazioni dei commercianti della zona. Lo fa sapere in un post su Facebook la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo. “Quello di ieri - spiega - è stato un altro sabato sera di divertimento per la città, ma anche di controlli e di lavoro per la Polizia locale: grazie a segnalazioni precise e puntuali da parte dei commercianti dell’area della Darsena, l’unità annonaria e commerciale ha eseguito numerosi controlli nella località adiacenti i Navigli, con particolare attenzione ai cosiddetti itineranti, perché abbiamo riscontrato troppe irregolarità nelle attività di vendita, nelle posizioni occupate, nel rispetto dei tempi e degli orari”. “Sono stati controllati circa una ventina di operatori e sono state riscontrate 13 irregolarità, due delle quali hanno portato al sequestro del banco mobile e della merce posta in vendita”, fa sapere Scavuzzo, annunciando che “i controlli sono stati intensificati e continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime notti per garantire il rispetto delle regole, evitare attività abusive e concorrenza sleale fra operatori, e quindi per garantire chi lavora in modo onesto”. (Rem)