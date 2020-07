Ue: premier portoghese Costa, possibile raggiungere un accordo a Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro portoghese Antonio Costa spera che nella giornata di oggi sia possibile raggiungere un accordo al Consiglio europeo. Scrivendo sul proprio profilo Twitter, Costa ha spiegato che, in caso contrario, “sarà una brutta notizia per l'Europa, un cattivo segnale per gli attori economici e per tutti gli europei, che hanno fiducia nell'Unione e la sua capacità di rispondere in modo solido e rapido all'attuale crisi”. Ci sono ancora questioni aperte, ha aggiunto il premier del Portogallo, pur rilevando “una buona atmosfera” e la volontà da parte di tutti i leader coinvolti di pervenire a un accordo, laddove un fallimento sarebbe invece “incomprensibile”. (Spm)