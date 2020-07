Medio Oriente: ministro Esteri egiziano Shoukry in visita oggi in Giordania e Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry inizierà oggi un tour regionale che lo porterà in visita in Giordania e anche nei Territori palestinesi, in quella che è la prima visita di un ministro egiziano a Ramallah dalla fine del 2012. tra cui Amman e Ramallah, in una rara visita per un ministro egiziano nei territori palestinesi dalla fine del 2012. E’ quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri egiziano. In Giordania, Shoukry sarà ricevuto da re Abdullah II ad Amman e incontrerà la sua controparte giordana Ayman al Safadi per colloqui sugli sviluppi della situazione nella regione, in particolare il conflitto israelo-palestinese. In seguito Shoukry si recherà a Ramallah dove sarà ricevuto dal presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. "La visita del ministro Shoukry a Ramallah è espressione della posizione di sostegno dell'Egitto per il ripristino dei diritti della popolazione palestinese, in particolare alla luce dei piani di annessione da parte dello Stato di Israele", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed Hafez. (Cae)