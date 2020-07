© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta vennero assassinati dalla mafia 28 anni fa. Il loro esempio e sacrificio è un faro che continua a guidarci nella lotta a Cosa nostra. Ma, per onorare la loro memoria, occorre proseguire nella ricerca della verità". Così Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, in un messaggio pubblicato su Facebook. (Com)