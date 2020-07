© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora e sempre 'Forza Italia'. In questi due giorni di trattativa europea io non guardo a maggioranza e opposizione. Io spero che l'Italia vinca la sua partita. Perché ne va del nostro futuro". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in merito alle trattative sul Recovery fund in corso a Bruxelles.(Com)