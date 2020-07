Energia: al via operazioni carico combustibile in centrale nucleare Leningrado-2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate oggi le operazioni di carico di combustibile nucleare nel nuovo reattore della centrale del complesso Leningrado-2. Lo ha reso noto Rosenergoatom, consociata della società statale russa per l'energia nucleare Rosatom. "Il primo gruppo di alimentazione è stato caricato nel reattore", ha dichiarato Rosenergoatom. In totale, 163 reattori a combustibile nucleare saranno caricati nel reattore VVER-1200. In media, il processo di carico dura circa due mesi, con l'unità di potenza che sarà attiva presumibilmente nel 2021. La centrale nucleare si trova nella città di Sosnovy Bor, a ovest di San Pietroburgo, sulla costa meridionale del Golfo di Finlandia. (Rum)