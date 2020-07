Roma: Cangemi, solidarietà a comitato quartiere Statuario per vili minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scritte offensive sono comparse questa notte sulle serrande dello studio di Guerriero Latini, presidente del comitato di quartiere Statuario Capannelle. A darne notizia in una nota è il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. "Solidarietà al Comitato di Quartiere Statuario Capannelle e al suo presidente, Guerriero Latini -scrive Cangemi-, vittime di ripetute minacce. L'ultimo episodio nella notte tra sabato e domenica quando sono apparse scritte intimidatorie sulla serranda dello studio professionale di Latini e sul muro del Centro Civico di via Siderno. Il Comitato di Quartiere Statuario, che ha denunciato l'accaduto, da sempre si impegna per la tutela del territorio, per il rispetto e delle regole e della legalità, e nei giorni scorsi aveva contestato lo svolgimento illegale di una manifestazione in un'area abusiva di Statuario. Mi auguro - conclude la nota - che i responsabili delle intimidazioni siano individuati, al Comitato di quartiere va tutta la mia vicinanza". (Com)