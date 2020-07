Criminalità: a Milano presa “nonna Agelica”, anziana truffatrice seriale di extracomunitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sfruttava il bisogno e la scarsa conoscenza della lingua italiana degli extracomunitari, per raggirarli in vari modi. A Milano è stata presa “Nonna Angelica” (A. C.), un’italiana 72enne, con numerosi precedenti alle spalle, anche recentissimi, tutti per falsi documentali, furto di identità e truffe ai danni di stranieri che a lei affidavano speranze, soldi e pratiche burocratiche. A fermarla sono stati gli agenti della Squadra interventi speciali del reparto mobile della Polizia locale di Milano, a seguito dell’ultimo colpo, con cui la 72enne si è finta una funzionaria della Prefettura per raggirare un senegalese che aveva presentato domanda di cittadinanza italiana. La vittima, 36enne, impiegato a tempo indeterminato in un'officina di Milano, aveva presentato una richiesta agli uffici del Comune per giurare e diventare dopo tanti anni vissuti regolarmente in Italia cittadino a tutti gli effetti. L'autorizzazione prefettizia, però, era palesemente contraffatta. Così la Direzione centrale servici civici del Comune ha avvisato la Polizia locale che ha avviato le indagini. (segue) (com)