Ue: premier bulgaro Borisov, coordinamento nell'Unione per protocollo sanitario coronavirus

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ha invitato i paesi dell'Unione europea a concordare un protocollo sanitario per semplificare il coordinamento in vista dell'autunno, periodo che potrebbe rivelarsi critico nella gestione della pandemia di coronavirus. "Siamo convinti che l'Unione europea abbia bisogno di un protocollo sanitario unito. Dovremmo concentrarci nei prossimi sei mesi in cui questa sarà la parte più difficile della pandemia", ha detto Borisov, ripreso dalla stampa bulgara. (Seb)