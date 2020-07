Roma: furti di auto e in appartamento, arrestati due ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ladri sono stati arrestati ieri dagli agenti del della questura di Roma. Il primo a finire in manette all’alba è stato un 27enne rumeno fermato dagli agenti del Commissariato Prati dopo che aveva rubato alcuni pezzi meccanici ad un’auto parcheggiata in via Paolo Emilio. In serata, poi, è toccato ad un 40enne sorpreso in via Framura dove, dopo aver forzato il cancello si è introdotto in una casa. Gli agenti del commissariato Aurelio sono arrivati mentre ancora armeggiava con oggetti atti allo scasso, per entrare nell’abitazione(Com)