Turismo: Codacons, il bonus vacanze non aiuta il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripresa del turismo in Italia c’è, ma risulta troppo lenta e ostacolata dalla paura legata al Covid-19 e dal comportamento sbagliato degli stessi operatori del settore. Lo afferma il Codacons, che fornisce oggi alcuni dati sulle vacanze estive. Dall’indagine svolta emerge che quest’anno solo un cittadino su due andrà in vacanza nel periodo estivo: il 51 per cento degli italiani si concederà un periodo di villeggiatura, per un totale di poco più di 30 milioni di italiani; di questi, l’80 per cento rimarrà entro i confini nazionali. Stando al Codacons, il confronto rispetto al 2019, anno d’oro per il turismo, è “impietoso”: nove milioni di cittadini in meno in vacanza con una contrazione del 23 per cento su base annua. Alla base di tale situazione, secondo lo studio, diversi fattori: le difficoltà economiche delle famiglie legate alla serrata, la paura del virus e il flop del bonus vacanze, che non ha apportato alcun sostegno al turismo. Un’indagine del Codacons, prosegue la nota, rivela infatti che ad oggi solo una struttura ricettiva su cinque accetta il bonus, e chi lo fa pone limiti ed ostacoli tali da scoraggiare i vacanzieri. (segue) (Com)